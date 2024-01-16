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        Muş'ta jandarma ekipleri öğrencileri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi

        Muş İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Altınova beldesinde ilkokul öğrencilerine trafik kuralları hakkında eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:32 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:32
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        Muş'ta jandarma ekipleri öğrencileri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi
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        Muş İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Altınova beldesinde ilkokul öğrencilerine trafik kuralları hakkında eğitim verdi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri Korkut ilçesine bağlı Altınova Beldesi İlkokulu'ndaki 48 öğrenciyi, trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

        Çizgi film izletilmesiyle son bulan eğitimde, öğrencilere boyama ve hikaye kitapları hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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