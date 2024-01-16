Muş'ta jandarma ekipleri öğrencileri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi

Muş İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Altınova beldesinde ilkokul öğrencilerine trafik kuralları hakkında eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri Korkut ilçesine bağlı Altınova Beldesi İlkokulu'ndaki 48 öğrenciyi, trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Çizgi film izletilmesiyle son bulan eğitimde, öğrencilere boyama ve hikaye kitapları hediye edildi.

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