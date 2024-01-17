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        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

        Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 12 araçtaki 35 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 20:18 Güncelleme: 17.01.2024 - 20:27
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        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
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        Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 12 araçtaki 35 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

        Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, öğleden sora etkili olan kar ve tipi nedeniyle 12 araçtaki 35 kişi mahsur kaldı.

        Bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 3 iş makinesiyle 3 saatlik çalışmanın ardından araçları bulundukları yerden çıkararak yola devam etmelerini sağladı.

        İş makinesi operatörü İdris Karakan, Mutki-Hasköy kara yolunun bazı bölgelerinde kar kalınlığının 3 metreye ulaştığını söyledi.

        İhbar üzerine bölgeye geldiklerini anlatan Karakan, "Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz.Yüksek rakımlı bölge olduğu için yol sürekli kapanıyor. Biz de elimizden geldiğince açmaya çalışıyoruz. Öğleden sonra çok sayıda aracın bölgede mahsur kaldığı ihbarını aldık ve ekip olarak bölgeye geldik, 3 saatlik çalışmayla vatandaşları kurtardık." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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