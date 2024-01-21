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        Muş'ta ücretsiz tiyatro etkinliği devam ediyor

        Muş Alparslan Üniversitesince kültür ve sanat etkinliklerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan ücretsiz tiyatro günleri etkinliğine sanatseverler ilgi gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:50 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:11
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        Muş'ta ücretsiz tiyatro etkinliği devam ediyor
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        Muş Alparslan Üniversitesince kültür ve sanat etkinliklerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan ücretsiz tiyatro günleri etkinliğine sanatseverler ilgi gösteriyor.

        Bu kapsamda kente gelen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri "Nihayet Bitti" adlı oyunu sahneledi.

        Malazgirt Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatro oyun, etkinliğe katılanlar tarafından beğeniyle izlendi.

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, ücretsiz tiyatro günleri etkinliğine vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

        Üniversitenin kültür ve sanat etkinliklerine öncülük ettiğini belirten Alican, şunları kaydetti:

        "Tiyatro oyunlarını tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Etkinliğimiz devam edecek. Sanatsal faaliyetler hem öğrencilerimiz hem hocalarımız hem de çalışanlarımız için moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Herkesin sanata, kültürel faaliyetlere ihtiyacı var. Üniversite olarak bu tür etkinliklere daha çok ev sahipliği yapacağız. Destek veren herkese teşekkür ederim."

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Tiyatro Yönetmeni Mehmet Önder ise Rektör Alican'ın daveti üzerine kente geldiklerini anlattı.

        Önder, "10 gün boyunca kentte olacağız. Tüm Muşluları tiyatro oyunlarımıza bekliyoruz. Oyunlarımızın hiçbiri birbirine benzemiyor. Temaları ve konuları ayrı. Vatandaşlarımızın sanat hayatına katkı sunmak istiyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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