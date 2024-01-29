Sibel öğretmen ve öğrencileri yarıyıl tatilinde de bir arada İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Varto ilçesinde görev yapan İzmirli sınıf öğretmeni Sibel Barış, sömestir tatilini memleketine gitmek yerine Kültür Merkezinde öğrencileriyle oyunlar oynayıp etkinlikler düzenleyerek değerlendiriyor.

İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Varto ilçesinde görev yapan İzmirli sınıf öğretmeni Sibel Barış, sömestir tatilini memleketine gitmek yerine Kültür Merkezinde öğrencileriyle oyunlar oynayıp etkinlikler düzenleyerek değerlendiriyor.

Hürriyet İlkokulu'na 3 yıl önce atanan 31 yaşındaki Barış, Varto Kültür Merkezinde kurduğu "Hayal Evi Atölyesi" kapsamında öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenlemeye başladı.

Sömestir tatilinde de "Öğretmenim ara tatilde bizimle kalın." diyen öğrencilerini kırmayarak İzmir'e gitmeyen Sibel öğretmen, ilk ve ortaokul öğrencilerinin yarıyıl tatilini eğlenerek geçirmeleri için etkinlikler düzenlemeye karar verdi.

Atölyeye gelmelerini sağladığı öğrencilerinin yüzünü boyayan, zeka oyunları oynamayı ve enstrüman çalmayı öğreten Barış, gönüllü olarak düzenlediği etkinliklerle çocukların güzel vakit geçirmelerini sağladı.

Barış, AA muhabirine, Varto ilçesine atandığı günden bu yana öğrencileri için farklı çalışmalar yapmaya gayret ettiğini söyledi.

İlçede 2 yıl önce kurduğu Hayal Evi Atölyesi'nde hafta sonları ve derslerden arta kalan zamanlarında çocuklar için etkinlikler yaptığını anlatan Barış, şöyle devam etti:

"Çocuklarla ben de eğleniyorum. Etkinlikleri zenginleştirmek ve renklendirmek amacıyla atölye açtık. Sömestir tatilinde çocuklarımız özellikle talep ettiler, 'Öğretmenim gitmeyin, burada beraber müzik yeteneğimizi geliştirelim, akıl ve zeka oyunları oynayalım, okuma saatleri yapalım.' dediler. Ben de onların talebini dikkate aldım. Hep birlikte çalışmalarımıza başladık. Bunu duyarak etkinliklerimize katılmak isteyen çok fazla öğrenci oldu ve çok mutluyum. Etkinliklerimizde çok eğleniyoruz ve coşkulu geçiyor. Ailem, 'Ara tatilde İzmir'e neden gelmedin, buraya gel birlikte vakit geçirelim' dedi ama çocuklarım da Muş'ta kalmamı çok istiyordu. Durumu anlatınca ailem de anlayışla karşıladı."

Bu durumun ailesinin hoşuna gittiğini aktaran Barış, "'Çocuklarla mutluysan tamam' dediler, gönül koymadılar. Ben de bu sebeple onlarla kalmaya karar verdim. Atölyede okuma çalışmalarımız sürekli oluyordu. Çocuklara akıl ve zeka oyunları öğrettim. Oyunlar oynadık ve tatil boyunca devam edeceğiz. Tatil sürecinde gruplar halinde çocuklarla çalışıyoruz. Tüm öğrencileri bir arada almamız mümkün değil. Ayrıca müzikle ilgileniyorum. Çocuklar da benim müzikle alakamı gördükten sonra enstrüman almaya karar verdiler. Ailelerle konuştuk ve aldık." diye konuştu.

Barış, gönüllü eğitim verdiğini, yeteneklerini keşfetmelerini sağlamaya çalıştığını belirterek, "Sömestir tatili boyunca etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaları yaparken çocuklar çok mutlu oldu. Çocuklarla bir arada olmak bana da iyi geliyor." dedi.

- "Yeni oyunlar öğrendik"

Öğrencilerden Rojarya Doğa Aktay da "15 günlük tatilde Sibel öğretmenimiz memleketi İzmir'e gitmedi ve bizimle vakit geçirmek istedi. Burada kitap okuduk, eğlendik. Arkadaşlarımız gitar çaldı. Çok coşkulu ve eğlenceli geçti. Yeni oyunlar öğrendik. Öğretmenimizi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyzanur Değer ise tatilde zeka oyunları oynamayı öğrendiğini dile getirerek, "Öğretmenimize 'Ara tatilde gitmeyin' dedik, bizi kırmadı burada kaldı. Gitar çalmayı öğrendik ve oyunlar oynadık. Kitaplar okuduk, Sibel öğretmenle şarkılar söyledik ve çok eğlenceli geçti." şeklinde konuştu.