Malazgirt Kaymakamı Bayram, esnafı ziyaret etti
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti.
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti.
İlçe merkezindeki iş yerlerini gezen Göksu, esnafla sohbet etti, hayırlı işler temennisinde bulundu.
Göksu, bir araya geldiği vatandaşların da sorun ve taleplerini dinledi.
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