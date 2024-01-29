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        Malazgirt Kaymakamı Bayram, esnafı ziyaret etti

        Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:30 Güncelleme: 29.01.2024 - 19:00
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        Malazgirt Kaymakamı Bayram, esnafı ziyaret etti
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        Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti.

        İlçe merkezindeki iş yerlerini gezen Göksu, esnafla sohbet etti, hayırlı işler temennisinde bulundu.

        Göksu, bir araya geldiği vatandaşların da sorun ve taleplerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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