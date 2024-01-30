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        Muş'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin 17 mahallesinde, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:22 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:30
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        Muş'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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        Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin 17 mahallesinde, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Muş Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda biriken karın temizlenmesi için 60 iş makinası ve 120 personelle çalışma yürütüyor.

        Belediye Başkanı Feyat Asya, yağışın ilk gününden itibaren ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

        Kentteki 17 mahallede 60 iş makinası ve 120 personelle çalışma yürüttüklerini belirten Asya, "Cadde ve sokakların ulaşıma açılması için çaba sarf ediyoruz. Halkımızın kar yağışından etkilenmesini en asgari düzeye indirmek için mücadele ediyoruz." dedi.

        Biriken karı kamyonlarla şehir dışına taşıdıklarını anlatan Asya, şöyle konuştu:

        "Kar yağışı geçen yıllara göre her ne kadar geç gelse de tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. İlimiz kış mevsiminin yoğun yaşandığı bir coğrafya. Geçen hafta cuma günü başlayan kar yağışı şu anda yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Ekiplerimiz, şehrin tüm cadde ve sokaklarını açtı. Şu anda da vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylıkla sağlaması için yol genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Her gün yüzlerce kamyon kar şehir dışına çıkarılıyor. Yol kenarına park edilen araçların kaldırılmasını istiyoruz. Park halindeki araçlar çalışmalarımızı engelleyebiliyor."

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