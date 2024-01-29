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        Bulanık'ta karla mücadele çalışması

        Muş'un Bulanık Belediyesi, ilçede kar yağışının ardından başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:31 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:58
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        Bulanık'ta karla mücadele çalışması
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        Muş'un Bulanık Belediyesi, ilçede kar yağışının ardından başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüten ekipler, bir noktada biriktirdikleri kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, vatandaşların mağdur olmaması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Bu yıl kış mevsiminin geçen yıllara oranla daha çetin geçtiğini belirten Ocak, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 10 gündür kenti etkisi altına alan kar yağışı ile tüm ekiplerimizi seferber ettik. Karla mücadele çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Yoğun kar yağışının ardından başlatmış olduğumuz çalışmalarla sürekli yolları açıyoruz. Şu anda mahalleler dahil olmak üzere tüm yollarımızı açtık. Şimdi çarşı merkezinde biriken tonlarca karı kamyonlarla şehir dışına taşıyoruz. Karla mücadele çalışmalarımız sırasında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de yol kenarlarına park edilmiş araçlardır. Bir bölgede çalışma başlatmadan önce zabıta ekiplerimizi o yolda gerekli tedbiri alması için yönlendiriyoruz. Tuzlama çalışmalarına devam ediyoruz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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