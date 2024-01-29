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        Muş'ta yolu kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde yolu kardan kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:09
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        Muş'ta yolu kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
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        Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde yolu kardan kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye götürüldü.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bulanık'ın Yokuşbaşı köyünde 42 yaşındaki erkek hastanın rahatsızlanması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Köye yönlendirilen sağlık görevlileri, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyince İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

        Yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık görevlileri, ilk müdahalesini evde yaptıkları hastayı ambulansla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Rüstemgedik köyünde de rahatsızlanan 75 yaşındaki erkek hastanın yakınları, yolun kardan kapanması nedeniyle ekiplerden yardım talep etti.

        Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, hastayı ambulansla hastaneye ulaştırdı.

        Malazgirt'in Dolabaş köyünde ise rahatsızlanan 40 yaşındaki kadın hastanın yakınlarının yardım istemesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Zorlu çalışmanın ardından köye ulaşan sağlık görevlileri, hastayı Malazgirt Devlet Hastanesine götürdü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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