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        Bulanık'ta "Oy Tabip" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerince, Muş'un Bulanık ilçesinde "Oy Tabip" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:21
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        Bulanık'ta "Oy Tabip" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
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        Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerince, Muş'un Bulanık ilçesinde "Oy Tabip" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Gençlik Merkezindeki etkinlikte Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerinin performansı, oyunu izleyenlerden alkış aldı.

        Oyunun sonunda konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kenan Yıldırım, katkılarından dolayı Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'a teşekkür etti.

        İlçenin kültür, sanat, bilim ve felsefe ile de anılması gerektiğini belirten Yıldırım, ilerleyen dönemlerde Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Meslek Yüksek Okulu iş birliğiyle yeni projeler hayata geçireceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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