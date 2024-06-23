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        Muş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Muş'ta akraba olan 2 aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 01:00 Güncelleme: 23.06.2024 - 01:00
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        Muş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Muş'ta akraba olan 2 aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Kızılağaç beldesinde akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine beldeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Burhan Kılınç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kavgayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri, beldede güvenlik önlemlerini artırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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