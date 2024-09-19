Muş Valisi Çakır'dan Gaziler Günü mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, şehit ve gaziler sayesinde geleceğe güvenle baktıklarını söyledi.

Şehit ve gazilik makamının büyük onur ve gurur kaynağı olduğunu belirten Çakır, "Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Bizler bugün, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde hür bir millet olarak varlığımızı sürdürüyoruz." dedi.