Muş Valisi Çakır'dan Gaziler Günü mesajı
Muş Valisi Avni Çakır, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Muş Valisi Avni Çakır, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Çakır, mesajında, şehit ve gaziler sayesinde geleceğe güvenle baktıklarını söyledi.
Şehit ve gazilik makamının büyük onur ve gurur kaynağı olduğunu belirten Çakır, "Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Bizler bugün, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde hür bir millet olarak varlığımızı sürdürüyoruz." dedi.
Huzur ve kardeşlik ortamında yaşadıkları ülkenin şehit ve gazilerin emaneti olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:
"Bu mukaddes emaneti hassasiyetle korumak ve gelecek nesillere gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak şehit ve gazilerimize vefa borcumuzdur. Ülkemizin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna göğsünü siper etmiş ve bunun nişanını gururla taşıyan gazilerimizin kahramanlıkları hafızalarımızdan silinmeyecek ve hiçbir zaman unutulmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusunun sönmeyen meşaleleri gazilerimizi andığımız bugün, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi minnet ve rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzurlu bir hayat diliyorum."
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