GÜNCELLEME - Muş'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tır sürücüsü ile AFAD ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkartılan diğer yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla kaza yerine, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

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