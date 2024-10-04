Malazgirt'te Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ekin Topuz, güzel havada protokol üyelerinin, çocukların, gençlerin katılımıyla yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Etkinliğe ilginin yüksek olduğunu dile getiren Topuz, "Sağlıklı beslenme ile beraber düzenli sporun, sağlığımız için en önemli ikinci faktör olduğuna inanıyoruz. Bütün çalışmalar da bunu gösteriyor. Bu nedenle Sayın Kaymakamımız Göksu Bayram, kurum amirleri ve kamu çalışanlarımızın katılımıyla güzel bir etkinlik yaptık." diye konuştu.