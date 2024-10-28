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        Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 21:20 Güncelleme: 28.10.2024 - 21:25
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        Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
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        Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlik için çok sayıda kişi Muş Valiliği önünde bir araya geldi.

        Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle mehter takımı eşliğinde İstasyon Caddesi'nden Millet Bahçesi önüne kadar yürüyen vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

        Mehter takımının gösterisinin ardından konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muşluların coşkulu bir yürüyüşle Cumhuriyet'e ve demokrasiye desteğini tüm Türkiye'ye güçlü bir şekilde gösterdiğini söyledi.

        Muş'un, tarihin her döneminde devletin hizmetinde, milletin emrinde, birlik ve beraberliğini en üst seviyede sağlamış kadim bir kent olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

        "Sultan Alparslan bu kadim topraklarda Anadolu'yu bizlere yurt etti. Cumhuriyetimiz, bundan 101 yıl önce tam da bu akşam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' sözünden sonra bu aziz millete armağan edildi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o günden bugüne Cumhuriyetimiz için, birliğimiz ve beraberliğimiz için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

        Çakır, "Cumhuriyetimiz 101 yıllık sürede birçok saldırılara maruz kaldı ama birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz tüm bu saldırıları bertaraf etmesini bildi. İnşallah bugün yürüyüşe büyük bir katılım gösteren gençlerimiz sayesinde de gelecekte olabilecek bütün saldırıları bertaraf etme kudretine, kabiliyetine ve azmine sahiptir." dedi.

        Yürüyüşe, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Vali yardımcıları Mustafa Batuhan Alpboğa, Cihat Abukan, Tahir Yılmaz, belediye başkanları, kurum amirleri, vatandaşlar ve gençler katıldı.

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