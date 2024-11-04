Muş Devlet Hastanesi'nde yenidoğan polikliniği açıldı

Muş Devlet Hastanesi'nde, son teknoloji ürünü cihazlarla donatılan yenidoğan polikliniği hizmet vermeye başladı.

Muş Devlet Hastanesi'nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Güşta Uysal Gür, hastanede yeni doğan çocuklar için ayrı bir poliklinik açıldığını söyledi.

Polikliniğin ayrı bir ortamda hizmet vermesinin hem aileler hem de bebekler için çok önemli olduğunu belirten Gür, "Bu sayede bebeklerin ayrı bir ortamda baş çevresi, boy ölçümleri yapılıyor. Aynı zamanda muayene de daha rahat ve daha güvenli bir ortamda gerçekleştiriliyor." dedi.