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        "Muş Altın Lale Ödülleri" sahiplerini buldu

        Muş Tanıtım Platformu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Muş Altın Lale Ödülleri", tarih, edebiyat, spor, sanat, medya, emek ve vefa dallarında belirlenen kişi ve kurumlara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 00:34 Güncelleme: 15.11.2024 - 00:34
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        "Muş Altın Lale Ödülleri" sahiplerini buldu
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        Muş Tanıtım Platformu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Muş Altın Lale Ödülleri", tarih, edebiyat, spor, sanat, medya, emek ve vefa dallarında belirlenen kişi ve kurumlara verildi.

        Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, tiyatro gösterisiyle başladı.

        Törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Sultan Alparslan'ın 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarını Türklere açtığını belirtti.

        Muş'un her zaman için devletiyle, milletiyle barışık ve misafirperver bir şehir olduğunu belirten Çakır, "Turizm, artık günümüzde sadece deniz, kum demek değil. Turizm artık doğa, güçlü gastronomi ve güçlü kültür demek. Bu anlamda Muş inşallah turizmde geleceği noktayı sabırla bekliyor. Bu konuda emin adımlara ilerliyor. Bu tür etkinlikler turizm sürecine katkı verecektir." diye konuştu.

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise üniversite olarak törene ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Kentin tanıtımına yönelik tüm etkinliklere önem verdiklerini dile getiren Alican, "Bu salonda birçok etkinlik yaptık. Bir yıl içinde bu sahnede 10 tiyatro oyunu sahneledik. Geçen yıl tiyatro festivali düzenledik. 10 bin kişi bu etkinliklere katıldı. Devlet Opera ve Balesi'ni buraya getirdik. Bundan sonraki süreçlerde de bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık ise Malazgirt Zaferi ile Anadolu tarihinde yeni bir sayfanın açıldığını bildirerek, "Anadolu'nun kapısı olan bu kadim topraklarda her bahar zarafetle açan laleler, yarına olan inancımızı artırmaktadır. Çünkü bu çiçeklerin açtığı yerde muhakkak umut vardır. Ödül sahiplerini gönülden tebrik ediyorum." dedi.

        Platform Başkanı Fırat Aykan da geleneksel hale gelen töreni kentte lalelerin açtığı mayıs ayında da yapmayı planladıklarını bildirerek, programın düzenlenmesine destek verenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından tarih, edebiyat, spor, sanat, medya, emek ve vefa dalında ödüller verildi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Gazze'de yaşanan insanlık dramını dünyaya duyuran Anadolu Ajansı ve TRT'ye "Medya Ödülü" verildi. Anadolu Ajansı'nın ödül, Van Bölge Müdürü Cemal Aşan'a takdim edildi.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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