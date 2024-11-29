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        Güzeldağ Kayak Merkezi'nde yeni sezon için yağış bekleniyor

        İBRAHİM YALDIZ - Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden Muş'ta bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Güzeldağ Kayak Merkezi, pistlerde yapılan düzenlemelerle kayakseverler için hazır hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:14 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:14
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        Güzeldağ Kayak Merkezi'nde yeni sezon için yağış bekleniyor
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        İBRAHİM YALDIZ - Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden Muş'ta bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Güzeldağ Kayak Merkezi, pistlerde yapılan düzenlemelerle kayakseverler için hazır hale getirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, kent merkezine 8 kilometre uzaktaki Güzeldağ Kayak Merkezi, kış döneminde çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

        Bu yıl da sezon öncesi 1100 metrelik telesiyej sistemi, snowtrack ve kar motorlarının bakımının yapıldığı merkezde, 1400 ve 1600 metrelik iki pist, Valilik tarafından iş makineleriyle düzeltildi.

        Kayak sporcularının kullandığı 1800 metrelik pistin uzunluğu da yoğun talep üzerine 2 bin 200 metreye çıkarıldı.

        Yeni sezona hazır hale getirilen merkezin, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayakseverlerin hizmetine açılması planlanıyor.

        - "Güzel bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz"

        Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine, kayak merkezinde sezon öncesi tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

        Vatandaşların merkeze yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Taşdemir, "Çok fazla talep alıyoruz. Bu talepler neticesinde vatandaşlarımız, sporcularımız ve gençlerimizde kayak kültürünü oluşturmak, kayağı sevdirmek ve milli sporcular yetiştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Merkezimizdeki sosyal tesisimizin bakımlarını yaptık. Kayakseverlere sağlıklı hizmet vermek için tüm altyapının bakım onarımı tamamlandı." dedi.

        Kayak merkezinde 3 pistin bulunduğunu belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

        "İlimizde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştığında snowtrack ile pistteki karı ezeceğiz ve kayak sezonumuza başlayacağız. Karın yağmasıyla hem Muş'taki vatandaşlarımızı hem de çevre illerdeki kayakseverleri merkezimizde ağırlamayı bekliyoruz. Güzel bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz. Sportif etkinlikler kapsamında, dezavantajlı gençlerimizi burada kayakla buluşturmanın gayreti içinde olacağız. Bununla ilgili antrenörlerimiz, personelimiz mevcut. Karın yağmasıyla gençlerimizi, sporcularımızı ve vatandaşlarımızı merkeze bekliyoruz."

        Taşdemir, milli sporcular yetiştirmeyi ve sporcuların rahat ortamda kayak yapmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, "Geçen yıl Muş'ta sporcuların ülkemize kazandırdığı kupa ve madalyaları bu yıl artırmayı hedefliyoruz. Sporcularımızın daha iyi başarılar elde etmesi için gayret gösteriyoruz. Geçen yıl Avrupa ve Balkan şampiyonasında kupa ve madalyalar kazandık. Türkiye derecelerimiz mevcut. Bu yıl da artarak devam etmesini diliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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