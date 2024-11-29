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        Muş'ta farklı dönemlere ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde farklı dönemlere ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı, sikke ve objeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 21:05 Güncelleme: 29.11.2024 - 21:05
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        Muş'ta farklı dönemlere ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde farklı dönemlere ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı, sikke ve objeler ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çataklı köyünde M.A. ve A.A. isimli şüphelilerin elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeleri satmak için müşteri aradıklarını tespit etti.

        Bunun üzerine, Muş Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi dahilinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, Bizans ve çeşitli dönemlere ait oldukları değerlendirilen farklı ebatlarda 75 sikke, 15 yüzük ve metal halka, 2 kolye ucu ile çeşitli türlerde 5 objeyi satmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Ele geçirilen tarihi eserler Muş Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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