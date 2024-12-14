Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Yürüyerek dünyayı gezen Japonyalı gezgin Muş'a ulaştı

        Yürüyerek 10 ayda 8 ülke gezen Japonyalı gezgin Kimono Magician, Türkiye'deki turunda Muş'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:41 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yürüyerek dünyayı gezen Japonyalı gezgin Muş'a ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yürüyerek 10 ayda 8 ülke gezen Japonyalı gezgin Kimono Magician, Türkiye'deki turunda Muş'a ulaştı.

        İçinde ihtiyaç malzemeleri bulunan el arabasıyla yürüyerek dünya yolculuğuna çıkan Kimono, Kamboçya, Tayland, Hindistan, Pakistan ve İran'dan sonra Türkiye'yi gezmeye devam ediyor.

        Hakkari, Van ve Bitlis'i gezen Kimono, son olarak geldiği Muş'ta ilgiyle karşılandı.

        Vatandaşlarla fotoğraf çektiren gezgine bir çay ocağında çay ve közde pişirilmiş patates ikram edildi.

        Kimono, gazetecilere tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, kentin doğal güzelliklerini ve insanını sevdiğini söyledi.

        Yolculuğuna devam edeceğini belirten Kimono, şunları kaydetti:

        "10 ayda 8 ülke gezdim. İran üzerinden Türkiye'ye ulaştım. Doğu bölgesinde yolculuk yapmak oldukça zor. Yolculuğumda ihtiyaç duyduğum yiyecek, içecek, çadır ve giyim malzemelerimi el arabamla taşıyorum. Bu yolculukta zaman zaman zorlanıyorum ama keyifli geçiyor. Türkiye harika bir ülke. Burada çok sıcak karşılandım. Kamp yapmak ve yemek pişirmek için tüm malzemelerim var. Yolda bazen çadır kurup dinleniyorum. Amacım dünyayı dolaşmak, kültürleri tanımak ve değişik yerler görmek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        Benzer Haberler

        Muş'ta yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Muş'ta yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Muş'ta "Sözlerle Barış, Şiddetsiz İletişimin Gücü" semineri düzenlendi
        Muş'ta "Sözlerle Barış, Şiddetsiz İletişimin Gücü" semineri düzenlendi
        Muş'ta şeker pancarı alım kampanyası sürüyor
        Muş'ta şeker pancarı alım kampanyası sürüyor
        Muş'ta bataklığa saplanan araç, ekiplerce çıkarıldı
        Muş'ta bataklığa saplanan araç, ekiplerce çıkarıldı
        Muş'ta elektrik tellerine sıkışan yaralı puhu ekiplerce kurtarıldı
        Muş'ta elektrik tellerine sıkışan yaralı puhu ekiplerce kurtarıldı
        Üniversite öğrencileri çöpe gidecek gazetelerden sepet yapıyor
        Üniversite öğrencileri çöpe gidecek gazetelerden sepet yapıyor