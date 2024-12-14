Yürüyerek dünyayı gezen Japonyalı gezgin Muş'a ulaştı

Yürüyerek 10 ayda 8 ülke gezen Japonyalı gezgin Kimono Magician, Türkiye'deki turunda Muş'a ulaştı.

İçinde ihtiyaç malzemeleri bulunan el arabasıyla yürüyerek dünya yolculuğuna çıkan Kimono, Kamboçya, Tayland, Hindistan, Pakistan ve İran'dan sonra Türkiye'yi gezmeye devam ediyor.

Hakkari, Van ve Bitlis'i gezen Kimono, son olarak geldiği Muş'ta ilgiyle karşılandı.

Vatandaşlarla fotoğraf çektiren gezgine bir çay ocağında çay ve közde pişirilmiş patates ikram edildi.

Kimono, gazetecilere tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, kentin doğal güzelliklerini ve insanını sevdiğini söyledi.

Yolculuğuna devam edeceğini belirten Kimono, şunları kaydetti:

"10 ayda 8 ülke gezdim. İran üzerinden Türkiye'ye ulaştım. Doğu bölgesinde yolculuk yapmak oldukça zor. Yolculuğumda ihtiyaç duyduğum yiyecek, içecek, çadır ve giyim malzemelerimi el arabamla taşıyorum. Bu yolculukta zaman zaman zorlanıyorum ama keyifli geçiyor. Türkiye harika bir ülke. Burada çok sıcak karşılandım. Kamp yapmak ve yemek pişirmek için tüm malzemelerim var. Yolda bazen çadır kurup dinleniyorum. Amacım dünyayı dolaşmak, kültürleri tanımak ve değişik yerler görmek."