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        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:36
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        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
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        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren Muşlu aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

        Eylemde evlatlarının fotoğrafını taşıyan anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

        Eyleme katılan Ayten Koçhan, gazetecilere, oğlunun 9 yıl önce Bursa'da kaçırıldığını söyledi.

        DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğunu istediğini belirten Koçhan, "Oğlum, daha kaçacak yeriniz kalmadı. Gelin, teslim olun, devlete sığının. Onlar sizi kandırıyor. 3 yıldır eylemimize devam ediyoruz. Sen gelene kadar buradayım. Evlat hasretine dayanamıyoruz yavrum. Yeter artık, analar babalar ağlamasın." diye konuştu.

        Halit Altun ise oğlunun 13 yıl önce üniversite okuduğu sırada kaçırıldığını dile getirdi.

        Evladına kavuşmak için hem Diyarbakır'da hem de Muş'ta eylemlere katıldığını anlatan Altun, "Eylemimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çocuklarımızı istiyoruz, başka bir talebimiz yok. Bu çocuklarımızın sebebi onlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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