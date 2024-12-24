Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 22:25 Güncelleme: 24.12.2024 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Rüstemgedik beldesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 49 ABF 78 plakalı otomobil ile 34 GD 9003 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Araçlar, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu
        Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        İran, Whatsapp yasağını kaldırdı
        İran, Whatsapp yasağını kaldırdı
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        E-5'i ringe çevirdiler!
        E-5'i ringe çevirdiler!
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler

        Benzer Haberler

        Muş'ta öğrencilere yazının tarihçesi anlatıldı
        Muş'ta öğrencilere yazının tarihçesi anlatıldı
        Muş Özel İdaresi, 77 köy ve mezrada çöp toplama hizmeti yürütüyor
        Muş Özel İdaresi, 77 köy ve mezrada çöp toplama hizmeti yürütüyor
        Muş'ta satranç turnuvası başladı
        Muş'ta satranç turnuvası başladı
        Muş'ta kız çocuğunun "yorgun mermi" sonucu ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutukl...
        Muş'ta kız çocuğunun "yorgun mermi" sonucu ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutukl...
        Muş'un kadın paramedikleri, karlı yolları aşarak hayat kurtarıyor
        Muş'un kadın paramedikleri, karlı yolları aşarak hayat kurtarıyor
        Bakan Yumaklı: Üretime konsantre olduk, arttırmak için çabalıyoruz
        Bakan Yumaklı: Üretime konsantre olduk, arttırmak için çabalıyoruz