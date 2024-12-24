Muş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Rüstemgedik beldesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 49 ABF 78 plakalı otomobil ile 34 GD 9003 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Araçlar, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
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