Muş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüstemgedik beldesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 49 ABF 78 plakalı otomobil ile 34 GD 9003 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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