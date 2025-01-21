Muş'taki müzeleri 3 yılda 85 bin kişi ziyaret etti

Muş'ta Arkeoloji Müzesi ile Malazgirt ilçesindeki 1071'den 2071'e Türk Tarihi Zaman Tüneli Panoramik Müzesi'ni 3 yılda 85 bin yerli ve yabancı turist gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzelerde unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, bu sanatlarda kullanılan aletler, bal mumu heykelleri ile milattan önceki dönemlere ait eserlerin sergilendiğini söyledi.

Anadolu'nun dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını belirten Şengül, "Eski medeniyet kalıntıları, yaşayış ve kültürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarıyla çeşitli kazılarla gün yüzüne çıkartılarak müzelerde sergileniyor. İlimiz adeta açık hava müzesi konumunda. Gerek kentimizde gerekse bölgemizde Urartu, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Romanlıların tarihini ve yaşantılarını görmekteyiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı alanda kazı çalışmalarının yürütüldüğünü anlatan Şengül, şunları kaydetti:

"Arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği Muş ve Malazgirt'teki iki müze, 2022'den bu yana yaklaşık 85 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Tarihi Atatürk İlkokulunun müzeye dönüştürülmesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde açılan müzede, kazı, satın alma, müsadere ve bağış yoluyla gelen Tunç Çağı, Demir Çağı, Roma, Helenistik, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler, Arkeolojik Teşhir Salonları, Etnografik Teşhir Salonu, Sultan Alparslan Salonu ve Malazgirt Savaşı Salonu ile çocuk eğitim alanı bulunuyor."