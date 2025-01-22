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        AK Parti Bulanık İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

        AK Parti Bulanık İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Yuva Tirtikoğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:02 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:32
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        AK Parti Bulanık İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
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        AK Parti Bulanık İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Yuva Tirtikoğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı seçildi.

        Parti binasında düzenlenen kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kongrede konuşan AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, ilçenin her zaman partilerine sahip çıktığını söyledi.

        Bulanık halkının hizmetkarı olduklarını ve hizmetleri halkın ayağına getirmek için teşkilat olarak sürekli çalıştıklarını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Yol arkadaşlarımızla, yönetim kurulu, belediye meclis üyelerimizle gerek siyasette, gerek bürokraside ilçemizin faydasına olan birçok proje hazırlandı ve bunların uygulanması da adım adım oluyor. Bunlar en başta Muş-Bulanık yoluydu, Bakanımız bu müjdeyi Bulanık halkına verdi. Bulanık'ta yılardır nedeniyle kapalı olan cadde trafiğe açıldı. Bu konuda bize destek veren Valimiz Sayın Avni Çakır'a, Kaymakamımız Ömer Övünç Koşansu ve İlçe Trafik Komisyonu üyelerine teşekkür ediyoruz."

        İlçe Kadın Kolları Başkanı seçilen Tirtikoğlu ise kadınların toplumun taşıyıcı direği olduğunu belirtti.

        Kadınların her zaman emeğin, sabrın ve azmin simgesi olduğunu vurgulayan Tirtikoğlu, şöyle konuştu:

        "Bulunduğumuz her alanda sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek için çalışırken, birbirimize destek olmayı ve dayanışmayı asla ihmal etmemeliyiz. Görev sürem boyunca öncelikli hedefimiz, halkımızın özellikle de kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel alanda daha güçlü yer almasını sağlamak olacaktır. Bu hedef doğrultusunda geniş bir yelpazede çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Hep birlikte, her bir kadının potansiyelini ortaya çıkaracak fırsatlar yaratmak için var gücümüzle çalışacağız."

        Kongreye Yoncalı Belediye Başkanı Fehim Kaya, Uzgörür Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu, AK Parti Muş İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Arslan, Bulanık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Vahit Güner, Onur Şafak ve partililer katıldı.

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