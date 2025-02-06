Bulanık'ta husumetli aileler barıştırıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Kırgöze ve Esenlik köylerinde iki aile arasında 7 yıl önce çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi sonucu husumet oluştu.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ve kanaat önderlerinin girişimleriyle Demir ve Güngür ailelerinin fertleri, Hz. Ömer Camisi'nde bir araya geldi.

Burada kucaklaşan aile fertleri, aralarındaki husumeti sonlandırdı.

Kaymakam Koşansu, husumetin sona ermesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Barış töreninin diğer husumetli ailelere de örnek olmasını temenni eden Koşansu, şunları kaydetti:

"İki aile, barışı sağlayarak büyüklük gösterdi. Biz de o büyüklüğe şahitlik etmek üzere burada toplandık. Kötü olayları geriye döndürmek mümkün değil ancak acıları bir nebze de olsun hafifletmek mümkün. Ailelerimiz büyüklük gösterdi. İki tarafa da çok teşekkür ediyorum. Medeniyetimiz barış ve kardeşlik medeniyetidir. Allah esirgeyen ve bağışlayanı sever. Barış önemli, barıştan daha da önemli olan barışın devamını sağlamak. İki aileye de güveniyorum."

Kanaat önderi Faruk Kılınç ise bölgede artık kimsenin bu acıları yaşamak istemediğini dile getirdi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, Uzgörür Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu, CHP İlçe Başkanı Şemsettin Onuler ve vatandaşlar katıldı.