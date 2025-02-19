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        Muş'ta bir kadın eşi tarafından öldürüldü

        Muş'un Malazgirt ilçesinde, tartıştığı eşinin uzun namlulu silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:36 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:36
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        Muş'ta bir kadın eşi tarafından öldürüldü
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde, tartıştığı eşinin uzun namlulu silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti.

        Balkaya köyünde yaşayan İhsan İ, dün henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Aynur İ'ye uzun namlulu silahla ateş etti.

        İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen 7 çocuk annesi kadının cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.

        Aynur İ'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Çiçekveren köyüne bağlı Yıldız mezrasında toprağa verildi.

        Jandarma ekiplerince yakalanan İhsan İ. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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