Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 523 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 523 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün kentte etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışma başlatıldı.

Karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda 468 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı.

Ekipler, yolu kapalı 92 yerleşim yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışmaları yürütüyor.

- Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde kapanan 190 yerleşim yerinden 156'sı, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Ekipler, kapalı 7 köy ve 27 mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Yüksekova ilçesinde araçlar karla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar evlerinin önünde ve arabalarının üzerinde biriken karı temizledi.

- Muş

Muş'ta iki gündür etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Ekiplerin vatandaşların mağdur olmaması için sahada çalıştığını ifade eden Yentür, "Dün kapalı olan 303 köy yolumuzdan 206'sını açtık. 97 köy yolumuz halen kapalı. Hızlı bir şekilde kapalı yollarımızı açacağız." dedi.

- Bitlis

Bitlis'te de kar ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kardan dolayı kent merkezi beyaza büründü, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 300 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.