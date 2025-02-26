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        Muş'ta "60+ Tazelenme Üniversitesi" akademik yılı törenle başladı

        Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde kurulan "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:52 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:07
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        Muş'ta "60+ Tazelenme Üniversitesi" akademik yılı törenle başladı
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        Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde kurulan "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı törenle açıldı.

        İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programda gazetecilere açıklama yapan Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin üçüncü dönem eğitimi için bir araya geldiklerini söyledi.

        Yurt dışından gelen akademisyenlerin program kapsamında ders vereceğini belirten Alican, şunları kaydetti:

        "Japonya'dan gelen hocalarımızın Tazelenme Üniversitesi'nde dersi olacak. Buradaki yaşlılarla ilgili tavırlar, tutumlar, oradaki gerontolojinin durumu anlatılacak. Üniversitemiz 1,5 yıldır devam ettiği bu serüvene inşallah bundan sonraki süreçte de devam edecek. Her yıl Tazelenme Üniversitesi'ni devam ettireceğiz. Muş'ta bu kültürü oturtacağız. Çünkü bu kültür sayesinde biz özellikle yaşlılarımızla bilgi alışverişi yapıyoruz."

        Tazelenme Üniversitesi sayesinde yaşlıların gençlerle iletişim kurduğunu anlatan Alican, "Yaşlılarımızın gençlerle bir arada olmalarını sağlıyoruz. Onlara yaşamı sevmelerini sağlayan bir etkinlik oluyor. Bir de şehrin geleneksel kültür ve bilgi aktarımında aracı oluyorlar." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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