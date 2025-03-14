Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta aşçılık kursuna katılan kadın kursiyerler, Osmanlı şerbeti üretiyor

        Muş'ta aşçılık kursuna katılan kadınlar, ramazan ayında Osmanlı şerbeti üreterek, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki diğer kursiyerlere dağıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta aşçılık kursuna katılan kadın kursiyerler, Osmanlı şerbeti üretiyor
        ABONE OL

        Muş'ta aşçılık kursuna katılan kadınlar, ramazan ayında Osmanlı şerbeti üreterek, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki diğer kursiyerlere dağıtıyor.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçılık kursu öğreticisi Sümeyra Demir ve kadın kursiyerler, ramazan ayında Osmanlı şerbeti üretmeye başladı.

        Demir, Halk Eğitimi Merkezinde, kadim bir gelenek olan Osmanlı şerbetinin yapımını hem eğitim olarak verdiklerini hem de ürettiklerini söyledi.

        Şerbetin bir Osmanlı geleneği olduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu:

        "Osmanlı döneminde ramazan aylarında kazan kazan şerbetler yapılır ve halka dağıtılırdı. Bu çok güzel bir gelenektir. İçinde şifalı otların bulunması bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi simgeler aslında. Biz de aşçılık sınıfı olarak Osmanlı şerbetini bugün yapıp Halk Eğitimi Merkezimize dağıtacağız. Daha farklı şerbetler de yaptık."

        Demir, "Bu şerbetler unutulmaya yüz tutmuş, gelenek ve göreneklerimizde var. Bu kadim lezzetleri elimizden geldiğince yeniden yaşatmaya çalışacağız." dedi.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran ise kadın kursiyerlerin ramazan ayında Osmanlı şerbeti yaptığını belirterek, "Zengin Osmanlı mutfağına ait tamamen doğal, sağlıklı ve gelecek nesillere de aktarılması gerektiğine inandığımız şerbetler çok lezzetti. Kursiyerler burada şerbet yapımını öğreniyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...

        Benzer Haberler

        Muş Valisi Çakır'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Muş Valisi Çakır, özel bireyler ve sporcularla iftarda buluştu
        Muş Valisi Çakır, özel bireyler ve sporcularla iftarda buluştu
        Bulanık'ta husumetli aileler barıştırıldı
        Bulanık'ta husumetli aileler barıştırıldı
        Enkazdan 17 kişinin kurtarılmasına destek olan diyaliz teknikeri, tanık old...
        Enkazdan 17 kişinin kurtarılmasına destek olan diyaliz teknikeri, tanık old...
        İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
        İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
        Bulanık'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progr...
        Bulanık'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progr...