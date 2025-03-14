Muş'ta aşçılık kursuna katılan kadın kursiyerler, Osmanlı şerbeti üretiyor

Muş'ta aşçılık kursuna katılan kadınlar, ramazan ayında Osmanlı şerbeti üreterek, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki diğer kursiyerlere dağıtıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçılık kursu öğreticisi Sümeyra Demir ve kadın kursiyerler, ramazan ayında Osmanlı şerbeti üretmeye başladı.

Demir, Halk Eğitimi Merkezinde, kadim bir gelenek olan Osmanlı şerbetinin yapımını hem eğitim olarak verdiklerini hem de ürettiklerini söyledi.

Şerbetin bir Osmanlı geleneği olduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Osmanlı döneminde ramazan aylarında kazan kazan şerbetler yapılır ve halka dağıtılırdı. Bu çok güzel bir gelenektir. İçinde şifalı otların bulunması bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi simgeler aslında. Biz de aşçılık sınıfı olarak Osmanlı şerbetini bugün yapıp Halk Eğitimi Merkezimize dağıtacağız. Daha farklı şerbetler de yaptık."

Demir, "Bu şerbetler unutulmaya yüz tutmuş, gelenek ve göreneklerimizde var. Bu kadim lezzetleri elimizden geldiğince yeniden yaşatmaya çalışacağız." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran ise kadın kursiyerlerin ramazan ayında Osmanlı şerbeti yaptığını belirterek, "Zengin Osmanlı mutfağına ait tamamen doğal, sağlıklı ve gelecek nesillere de aktarılması gerektiğine inandığımız şerbetler çok lezzetti. Kursiyerler burada şerbet yapımını öğreniyor." ifadelerini kullandı.