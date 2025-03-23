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        AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, STK'lerle iftarda buluştu

        AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 21:23 Güncelleme: 23.03.2025 - 21:26
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        AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, STK'lerle iftarda buluştu
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        AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.

        AK Parti İl Başkanlığı, Muş'taki sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik iftar programı düzenledi.

        Program öncesinde konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, kentin kalkınması için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

        Hiçbir zaman ilin sorunlarıyla ilgili tembellik yapmadıklarını belirten Şimşek, "Elimizden ne geldiyse de yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. İnsanlarımız hizmete layıktır. Ne kadar hizmet getirsek de tamam demiyoruz, insanlarımız biraz daha fazla hizmet görsün istiyoruz." dedi.

        Kente, nüfusun yüzde 60'ının köylerde yaşadığını anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Köydeki insanlarımızı köyde tutmak adına çok daha fazla gayret gösteriyoruz. 2 sene önce sadece köylerimize okul yapma seferberliği başlattık. Devamında liseler geldi. Şimdi bazı büyük köylerimize liseler yapıyoruz. Menfeziyle, köprüsüyle ve sıcak asfaltıyla en ücra köye bile hizmet götürüyoruz. 2024 yılı içinde bu yatırımlara ilave olarak ilimize genel bütçe ve katma bütçelerle 20 milyar lira civarında hizmet getirdik. Bunlara ilave olarak 2026 yılında hizmete açacağımız projemiz de eğitim araştırma hastanemizdir. Bina tamamlandıktan sonra eğitim araştırma hastanesine dönüştürülecek. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, oturduğunuz koltuklar farklı olabilir ama eğer niyetiniz gerçekten ortak paydada ilimize hizmetse el ele vereceğiz."

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