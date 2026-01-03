Habertürk
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Muş'ta düzenlenen operasyonda 400,54 gram kokain, 3,51 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Muş'ta düzenlenen operasyonda 400,54 gram kokain, 3,51 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince şehirler arası otobüs terminalinin emanet bölümünde şüpheli paket tespit edildi.

        Paketi teslim almaya gelen 2 şüpheli, ekiplerce yakalandı.

        Şüphelilerin üzerlerinde, pakette ve ikametlerinde yapılan aramada 400,54 gram kokain, 3,51 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

