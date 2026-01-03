Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin üzerlerinde, pakette ve ikametlerinde yapılan aramada 400,54 gram kokain, 3,51 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

