Muş'ta "mavi yelekliler" köylere giderek hastaların bakımını yapıyor

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta Evde Sağlık Biriminde görev yapan sağlık çalışanları, zorlu coğrafyada kilometrelerce yol katederek yaklaşık 1200 hastaya sağlık hizmeti sunuyor.

Muş Devlet Hastanesi bünyesindeki birimde görevli 17 kişiden oluşan 5 ekip, sisteme kayıtlı yaşlı, yatağa bağımlı ve kronik rahatsızlığı olan hastaların yardımına koşuyor.

Özveriyle çalışarak sağlık hizmetini en ücra köylerdeki vatandaşların ayağına götüren sağlık çalışanları, hastaların kontrollerini yapıyor, gerekli tedavileri uyguluyor.

Hasta yakınlarının talebi üzerine merkeze bağlı Alagün ve Keçidere köylerine giden ekiptekiler, kalp yetmezliği ve obezite rahatsızlığı bulunan 64 yaşındaki Kasım Güler ile KOAH rahatsızlığı olan 71 yaşındaki Rahmetullah Tuğlacı'nın tedavilerini yaptı.

Muş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Yalçın Güzelel, AA muhabirine, evde sağlık sistemine kayıtlı yaklaşık 1200 hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

Birimdeki 5 ekibin hastaların ayağına kadar gittiğini ifade eden Güzelel, şöyle konuştu:

"Kar, kış demeden evlerine sağlık hizmetini götürdüğümüz hastalarımızın tedavilerini yapıyoruz. İhtiyacı olan hastalarımızın da hastaneye transferini sağlayıp poliklinik hizmetlerinden faydalanmasını sağlıyoruz. 110 kilometre uzakta olan köyümüz var. 5 ekibimizle hastalara ulaşmaktayız. Hastalar bize telefonla çağrı oluşturuyor. Çağrı oluşturduğunda hemen sıraya konuluyor ve hızlı bir şekilde evine gidiliyor. Sağlık hizmetini kapı kapı gezerek hastaların ayağına kadar götürüyoruz."

- "Tek derdimiz bir telefonla sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürmektir"

Evde Sağlık Hizmeti Birimi Sorumlusu Kenan Temel de evde sağlık hizmeti kapsamında çeşitli problemler nedeniyle sağlığını yitiren bireylere evlerinde danışmanlık, muayene, tetkik ve tedavi gibi hizmetler verdiklerini belirtti.

Yaklaşık 1200 kayıtlı hastanın olduğunu ifade eden Temel, şunları kaydetti:

"Bu hastalarımız yatağa bağımlı, kronik hastalığı olan ve evde sağlığa muhtaç olan bireylerdir. Bu hizmeti 17 kişiyle veriyoruz. Ekibimizde doktor, tekniker, 5 hemşire ve şoförlerimiz var. Kışın çok sıkıntı çekiyoruz çünkü yollar bazen kapalı oluyor. Gittiğimizde aracımız kara saplanıyor. Tek amacımız kimsesiz kalan, bakıma muhtaç olan hastalara bu hizmeti sunmaktır. Bakıma muhtaç olan bütün bireylere, 65 yaş üstü kronik hastalığı olan bütün hastalara hizmet veriyoruz. Tek derdimiz bir telefonla sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürmektir."