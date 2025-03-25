Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta martta da metrelerce karın bulunduğu yolda çalışmalar sürüyor

        Muş Valisi Avni Çakır, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten karla mücadele ekiplerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:40 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta martta da metrelerce karın bulunduğu yolda çalışmalar sürüyor
        ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten karla mücadele ekiplerini ziyaret etti.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, alternatif olarak kullanılan 2 bin 550 rakımlı Çavuştepe mevkisindeki 10 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunun açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Yer yer kar kalınlığının 4 metreye ulaştığı bölgede ilerlemekte güçlük çeken karla mücadele ekipleri, 3 günde yolu açarak ulaşımı sağlamayı hedefliyor.

        Bölgeye giderek ekipleri ziyaret eden Vali Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çakır, basın mensuplarına, alternatif olarak kullanılan yolun 10 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağladığını söyledi.

        Ekiplerin 2 bin 550 rakımda çalıştığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Kışın bize en çok zorluk veren güzergahlarımızdan biri. Şu an tipi nedeniyle yer yer 3-4 metreyi bulan kar yığınları var ve yol açma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 3 güne kadar yolun tamamını açacağız. Yolumuz şu ana kadar kapalı kalmış bir yol değil. Bu grup köylerimizin 2 tane daha alternatif güzergahları söz konusu. Yani vatandaşlarımızın mağduriyetleri söz konusu değil. Bu açacağımız yol en kestirme diye tabir ettiğimiz yol. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ulaşım kolaylığını konforunu arttıran bir yolumuz."

        Karla mücadelenin bölgede zorlu geçtiğini anlatan Çakır, "Coğrafyamızdaki zorluklardan dolayı karla mücadelede çok yoğun bir zaman, para ve mesai harcıyoruz. Bu yıl karla mücadele çalışmalarımızda 68 araç ve 100 personelimiz görev aldı. 205 bin litreye yakın mazot sarfiyatımız gerçekleşti." dedi.

        Ekiplerin gece gündüz yoğun bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

        "Muş, 368 köy ve 217 mezrasıyla oldukça dağınık bir coğrafyaya sahip. Kışın özellikle karla mücadele bizim vaktimizi alıyor. Bu yıl önceki yıla göre yağış daha az diyebiliriz. Geçen yıl da burada ekiplerimizin çalışmalarını ziyaret etmiştik. Yer yer 7-8 metreyi bulan kar vardı. Son yağışlarla bölgemizde nispeten bereketli bir sezon geçti. Biz kar yağışından şikayetçi değiliz. Kar demek bereket demek, suyumuzun bol olması demek, ülke ekonomisine katkı demek. Özel İdaremizin her kademesinde çalışan tüm arkadaşlara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Oldukça başarılı, uyumlu, verimli bir çalışma sezonunu geride bıraktık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Matbaa kurup sahte dolar bastılar!
        Matbaa kurup sahte dolar bastılar!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Muş'taki Türk Kızılay Aşevi'nde ihtiyaç sahipleri için iftariyelik hazırlan...
        Muş'taki Türk Kızılay Aşevi'nde ihtiyaç sahipleri için iftariyelik hazırlan...
        Muş Valisi Çakır, sporcularla iftar yaptı
        Muş Valisi Çakır, sporcularla iftar yaptı
        Muş'ta buzağıların ücretsiz küpelenmesi çalışmalarına başlandı
        Muş'ta buzağıların ücretsiz küpelenmesi çalışmalarına başlandı
        Muş'ta doğaseverler karla kaplı Kurtik Dağı'na tırmandı
        Muş'ta doğaseverler karla kaplı Kurtik Dağı'na tırmandı
        Muş'ta "mavi yelekliler" köylere giderek hastaların bakımını yapıyor
        Muş'ta "mavi yelekliler" köylere giderek hastaların bakımını yapıyor
        AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, STK'lerle iftarda buluştu
        AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, STK'lerle iftarda buluştu