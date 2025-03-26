Yeşilay gönüllüleri, Muş'ta 2 bini aşkın öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta köy köy gezen Yeşilay gönüllüleri, hem sigara ve tütünün zararlarını anlatarak çocukları bağımlılıktan korumaya çalışıyor hem de oyunlar oynayarak onların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Yeşilay Muş Şube Başkanlığı, sağlıklı ve bilinçli bir neslin yetişmesi amacıyla bağımlılığın önlenmesi ve farkındalık oluşturmak için bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencileri, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında köylere giderek çocuklara tütün ve sigaranın zararlarını anlatıyor, teknoloji, madde ve alkol bağımlılıklarının önlenmesi konusunda bilgiler aktarıyor.

Yılbaşından bu yana 10 köye giderek 2 binin üzerinde çocuğa ulaşan gönüllüler, bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra onlarla oyunlar oynayarak güzel zaman geçirmelerini sağlıyor.

Muş'un Korkut ilçesi Güven köyüne giden Yeşilay gönüllüleri, yaptıkları bilgilendirmenin ardından okul bahçesinde çocuklarla mendil kapmaca, bardak tutmaca, yakantop, renk oyunu ve voleybol oynadı, onlara yapboz ve Yeşilayın materyallerini hediye etti.

"Bu faaliyetlerimiz kapsamında 15 gönüllü arkadaşımız ve formatör rehber öğretmenlerimizle Güven köyüne geldik. Öğrencilerimize ulaşmak için kilometrelerce yol katediyoruz. Amacımız öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak, Yeşilayı tanıtmak ve bağımlılık yapan maddelerden uzak durmalarını sağlamak. Eğitimlerimiz anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite şeklinde devam etmektedir. Bu tür eğitimlerde yaş gruplarını dikkate alarak Yeşilay Bilim Kurulunun hazırladığı bilgiler doğrultusunda eğitimler veriyoruz, etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliğimizin temel amacı bağımlılıkların önüne küçük yaşta geçmek."

Gönüllülerden psikolojik danışman ve rehber öğretmen Zeynep Ulaş ise sağlıklı hayat kurmaları için öğrencilere yardımcı olduklarını dile getirdi.

Etkinliklerle çocukların oynayarak bilinçlenmesini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Ulaş, "Bağımlılıkların oluşmasını engellemenin en kolay ve temel yolu aslında o bağımlılığa hiç bulaşmamaktır. Biz de farkındalık oluşturarak çocuklarımızın bağımlılığa bulaşmamalarına yardımcı oluyoruz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerinden İrem Rabia Cengiz de "Bir ay önce İstanbul'da 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi'ne katılarak akran eğitimi aldım. Gönüllü olarak Yeşilayın faaliyetlerine katılıyor, öğrencilerle oyunlar oynuyoruz. Boş zamanlarımızda köylerdeki okullara giderek etkinlikler düzenliyoruz, Yeşilayı tanıtıyoruz ve farkındalık oluşturuyoruz. Kilometrelerce yol gidip çocukları eğlendiriyoruz. Yoruluyoruz ama onların mutlu olduğunu görmek bizi mutlu ediyor." dedi.