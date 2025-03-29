Muş Valisi Çakır'dan Ramazan Bayramı mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, birlik ve beraberliği pekiştiren Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Bayramların sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularının zirveye çıktığı, birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği müstesna günler olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bu güzel günlerde büyüklerimize hürmet etmek, küçüklerimize sevgi göstermek, ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi insani ve ahlaki değerlerimizi en güçlü şekilde yaşatmalı, bayramın ruhuna uygun bir dayanışma içinde olmalıyız. Millet olarak köklü tarihimiz ve zengin kültürel mirasımızın bizlere öğrettiği en önemli değerlerden biri de birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir. Ramazan Bayramı da bu değerleri pekiştiren, toplumsal dayanışmamızı artıran ve bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran bir fırsattır. Küskünlüklerin son bulduğu, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bu mübarek günlerde, bayramın sevincini hep birlikte yaşamalı ve yaşatmalıyız."