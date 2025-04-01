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        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, bayram ziyaretlerinde bulundu

        Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ve hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 13:25 Güncelleme: 01.04.2025 - 13:33
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        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, bayram ziyaretlerinde bulundu
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        Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ve hastaları ziyaret etti.

        Jandarma yol kontrol noktasını ziyaret eden Kaymakam Bayram, güvenlik güçleriyle bayramlaştı, çalışmalarında başarı diledi.

        Malazgirt Devlet Hastanesine gelen Bayram, hastaların ve hasta yakınlarının bayramını kutladı.

        Bayram, ziyaretlerinde birlik ve dayanışma mesajı verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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