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        Bulanık'ta öğrencilere kitap dağıtıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı'nca (TÜGVA) öğrencilere kitap dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:14
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        Bulanık'ta öğrencilere kitap dağıtıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı'nca (TÜGVA) öğrencilere kitap dağıtıldı.

        TÜGVA Bulanık Şube Başkanı Fikret Aral ve vakıf çalışanları, Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret etti.

        Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Aral, öğrencilere kitap seti dağıttı.

        Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Aral, bu tür desteklerin devam edeceğini belirtti.

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