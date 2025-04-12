Muş'ta bazı köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Sıddık Yönden ise "Kar yağışı sürpriz oldu. Hayvanlar meradaydı. Kardan dolayı hayvanlarımızı içeride besleyeceğiz." diye konuştu.

Bölgede kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığını belirten Omur, "Karla mücadele ekipleri geldi, yolumuzu açtılar. Biz de kapımızın önünü kürekle temizledik. Köyümüzde nisanda nadir böyle kar yağıyor. İlkbaharı yaşıyorduk. 20 gündür kar yoktu. Sabah karla karşılaştığımızda şaşırdık." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.