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        Bulanık'ta firari hükümlü yakalandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 20:21 Güncelleme: 12.04.2025 - 20:21
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        Bulanık'ta firari hükümlü yakalandı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan E.F. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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