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        Muş ve Bitlis'te kar etkisini sürdürüyor

        Muş ve Bitlis'te etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:51 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:51
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        Muş ve Bitlis'te kar etkisini sürdürüyor
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        Muş ve Bitlis'te etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Muş'un Malazgirt ilçesinde sabah başlayan kar, şiddetini arttırdı.

        Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışma başlattığı ilçede, vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

        - Bitlis

        Bitlis'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Belediye ekipleri, sokak, kaldırım, okul bahçeleri ve otoparklarda biriken karı temizledi.

        Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Sertaç Buhan, gazetecilere, üç gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığını bildirdi.

        Ekiplerin gece gündüz çalışma yürüttüğünü belirten Buhan, "İlimizde araç trafiğine kapalı olan yolların tamamını açtık. Şu an kapalı yolumuz yok. Ekiplerimiz, karın biriktiği noktalarda çalışıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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