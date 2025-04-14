Muş ve Bitlis'te kar etkisini sürdürüyor

Ekiplerin gece gündüz çalışma yürüttüğünü belirten Buhan, "İlimizde araç trafiğine kapalı olan yolların tamamını açtık. Şu an kapalı yolumuz yok. Ekiplerimiz, karın biriktiği noktalarda çalışıyor." dedi.

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Sertaç Buhan, gazetecilere, üç gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığını bildirdi.

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