Muş ve Bitlis'te kar etkisini sürdürüyor
Muş ve Bitlis'te etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Muş ve Bitlis'te etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde sabah başlayan kar, şiddetini arttırdı.
Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışma başlattığı ilçede, vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.
- Bitlis
Bitlis'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Belediye ekipleri, sokak, kaldırım, okul bahçeleri ve otoparklarda biriken karı temizledi.
Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Sertaç Buhan, gazetecilere, üç gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığını bildirdi.
Ekiplerin gece gündüz çalışma yürüttüğünü belirten Buhan, "İlimizde araç trafiğine kapalı olan yolların tamamını açtık. Şu an kapalı yolumuz yok. Ekiplerimiz, karın biriktiği noktalarda çalışıyor." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.