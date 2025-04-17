Muş'ta 3 bin öğrenci "trafik sınıfı"nda eğitim aldı

İBRAHİM YALDIZ /SABRİ YILDIRIM - Muş'un Varto ilçesindeki bir okulda oluşturulan "trafik sınıfı", öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı sunuyor.

Çocukların erken yaşta trafik kurallarını öğrenmeleri ve güvenle yolculuk yapmaları için Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız'ın girişimleriyle Hürriyet İlkokulunda trafik sınıfı oluşturuldu.

Trafik levhaları, kırmızı ışık, yaya geçidi ve diğer görsel materyallerle donatılan sınıfta, polis ve jandarma trafik ekipleri ile öğretmenler, öğrencilere trafik güvenliği konusunda eğitim veriyor.

Her gün farklı okullardan getirilerek sınıftaki eğitime dahil edilen öğrenciler, trafik ışıkları, levhalar, yaya geçitleri ve emniyet kemeri kullanımı gibi trafik kurallarını uygulamalı görme fırsatı buluyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılında 3 bin öğrencinin eğitim aldığı trafik sınıfı, çocukların erken yaşta trafik kurallarını öğrenmelerine olanak sunuyor.

- "Şimdiden trafik bilincine sahip olsunlar"

Kaymakam Ayyıldız, AA muhabirine, yetişkin insanların bile bazen trafik işaretlerinin farkında olmadığını söyledi.

Çocuklara küçük yaştan itibaren trafik işaretlerinin önemini ve bilgisini vermeye çalıştıklarını belirten Ayyıldız, "Hem bu okulda hem de diğer okullardaki çocuklarımızı trafik sınıfına peyderpey alarak trafik işaretlerini ve trafiğin önemini uygulamalı olarak anlattık. Öğrencilerimiz şimdiden trafik bilincine sahip olsunlar. Eğitimleri hem öğretmenlerimiz veriyor hem de polis ve jandarma trafik ekipleri veriyor." dedi.

İlçedeki tüm öğrencilere trafik eğitimi vereceklerini anlatan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Sınıfımızda trafik işaretlerinin çoğu mevcut. Görsel ve uygulamalı olarak eğitimler veriliyor. Çocuklarımız şimdiden bu eğitimi alsın ve trafik bilincine sahip olsunlar. Yaklaşık 3 bin öğrencimiz burada trafik eğitimi aldı. Amacımız ilçemizdeki bütün çocuklarımızın trafikle ilgili eğitimleri almalarını sağlamak. İnşallah kısa zamanda bunu başaracağız. İlçemizde yaklaşık 6 bin öğrencimiz mevcut."

- "Levhaların anlamını öğrendik"

Öğrenci Berat Hamza Aydoğdu ise "Kırmızı ışıkta durmamız, sarı ışıkta hazırlanmamız ve yeşil ışıkta geçmemiz gerekiyor, bunları uygulamalı öğrendik. Levhaların anlamını öğrendik. Hızlı ve uykusuz şekilde araba kullanmamalıyız, kullanırsak kaza yapabiliriz. Tüm bunlar burada anlatıldı." diye konuştu.