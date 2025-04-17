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        Bulanık'ta husumetli aileler barıştırıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:31 Güncelleme: 17.04.2025 - 18:32
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        Bulanık'ta husumetli aileler barıştırıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

        Kurganlı köyünde geçen yıl Bingöl ve Ateş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

        Aralarında husumet oluşan aile bireylerinin barıştırılması için kanaat önderleri girişimde bulundu.

        Köydeki bir bahçede bir araya getirilen aile fertleri, kucaklaşarak barıştı.

        Kanaat önderi Faruk Kılınç, duyarlılık gösteren ailelere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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