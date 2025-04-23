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        Muş'ta polis ekipleri köydeki çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gittikleri köyde çocuklara bayram coşkusunu yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:02
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        Muş'ta polis ekipleri köydeki çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı
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        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gittikleri köyde çocuklara bayram coşkusunu yaşattı.

        Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Soğucak Ortaokulu idarecilerinin işbirliğiyle "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" şenliği düzenlendi.

        Merkeze bağlı Soğucak köyüne giden polisler, okulun bahçesinde öğrencilerle mendil kapmaca, kaşıkta yumurta taşıma, balonla bardak taşıma ve sandalye kapmaca oyunları oynadı.

        Etkinlikte şiirler okuyan öğrencilere Türk bayrağı ve balon dağıtan, hediyeler veren polisler, çocukların 23 Nisan sevincine ortak oldu.

        Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli polis memuru Halil Taşdemir, AA muhabirine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kırsaldaki çocukları yalnız bırakmadıklarını söyledi.

        Öğrencilerle güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Taşdemir, "23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği çok güzel bir bayram. Emniyet Müdürlüğü teşkilatı olarak bu güzel çocukların yanında olmak istedik. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyorum." dedi.

        - "23 Nisan ruhunu yaşamış olduk"

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Gülhan Uslu ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

        Milletin büyük mücadeleler sonucu bugünlere ulaştığını vurgulayan Uslu, şunları kaydetti:

        "Bizim için 23 Nisan çok özel bir gün. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir milletin en büyük değeri çocuklarıdır. Onları yetiştirmek, onlara değer vermek, onların fikirlerini önemsemek, onları özgür bireyler olarak yetiştirmek çok önemli. Bugün geleceğin teminatı olan çocuklarla bir araya geldik ve kutlamalarımızı yaptık. Muş Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Polis ekipleri, çocuklarımızla güzel ve coşkulu bir kutlama yaptılar. 23 Nisan ruhunu yaşamış olduk. Şarkılar söyleyerek, şiirler okuyarak, oyunlar oynayarak bugünü dolu dolu geçirmeye çalıştık. Polisler de bize eşlik ederek bayram havasında bir gün geçmesini sağladı."

        Öğrencilerden Nilüfer Bozkurt da çok eğlendiklerini belirterek, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize güvenini ve sevgisini gösterdiği bir gündür. Polis ağabeyler ve ablalar etkinliğe geldi. Her birine teşekkür ediyorum. Oyunlar oynadık, şarkılar söyledik, şiirler okuduk. Güzel bir gün geçirdik." diye konuştu.

        Öğrenci Sudenur İçyer ise 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara olan güvenini gösterdiğini ifade etti.

        Bu güvene layık olmak istediklerini söyleyen İçyer, "Bugün güzel bir gün geçirdik. Polisler geldi, oyunlar oynadık, şiirler okuduk, eğlendik. Güzel bir gün geçirdik. Polislerimizi seviyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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