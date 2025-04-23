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        Muş'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

        Muş'ta heyelan sonucu kapanan köy yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:40 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:40
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        Muş'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
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        Muş'ta heyelan sonucu kapanan köy yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Derecik-Ilıca-Ağıllı köylerine ulaşım sağlanan yolda heyelan meydana geldi.

        Heyelan sonrası yolun kapanmasıyla araçlarıyla yolda kalan sürücüler, yardım talebinde bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolda çalışma başlattı.

        Ekipler, kaya parçalarını ve toprak yığınını iş makineleriyle temizleyerek yolu ulaşıma açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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