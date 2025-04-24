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        Malazgirt'te teravih namazına ve Kur'an kursuna düzenli giden çocuklar ödüllendirildi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Kur'an kursuna ve ramazan ayı boyunca teravih namazına giden çocuklara bisiklet ve kol saati hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:04 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:17
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        Malazgirt'te teravih namazına ve Kur'an kursuna düzenli giden çocuklar ödüllendirildi
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde Kur'an kursuna ve ramazan ayı boyunca teravih namazına giden çocuklara bisiklet ve kol saati hediye edildi.

        Malazgirt Müftülüğü tarafından ramazan ayında "Teravihe gel, bisikleti kap" ve "Kur'an kursuna katıl, hediyeni kazan" sloganlarıyla yürütülen proje kapsamında çocuklara 20 bisiklet ve 450 kol saati dağıtıldı.

        Mengüçgazi Mahallesi'ndeki Kümbet Camisinde düzenlene törene katılan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, çocukların maneviyatla büyümesi, cami ve Kur'an eğitimiyle yoğrulması adına yapılan projeyi takdirle karşıladığını ifade etti.

        Bayram, "Bu kadar güzel evlatlarımız ile namaz kılmanın mutluğunu yaşadık. Biliyorum hepiniz çok heyecanlısınız. Bir an önce hediyelerinizi almak istiyorsunuz. Bu güzel etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        İlçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayhan ise program boyunca çocukların camilere ve kurslara katılım göstermesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Ayhan, "Camilerimiz çocuklarımızla güzelleşti. Onların maneviyatla iç içe büyümesi bizim en büyük arzumuz. Bu güzel programda desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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