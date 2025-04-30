Muş'ta öğrenciler TKDK desteğiyle kurulan atölyede müzikle buluşuyor

İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Varto ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurulan atölyeye gelen öğrenciler, uygulamalı derslerle müziğin inceliklerini öğreniyor.

Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, kültürel, sanatsal ve mesleki eğitimlerle gençlerin donanımını artırmak ve müziğe ilgili olanların yeteneklerini keşfetmek amacıyla atölye kurulması için çalışma başlattı.

TKDK'den alınan destekle Hürriyet İlkokulu'nda kullanılmayan bir sınıf, içinde tüm enstrüman ve materyallerin olduğu tam donanımlı müzik atölyesine dönüştürüldü.

Her gün farklı okullardan gelerek atölyedeki eğitimlere dahil edilen öğrencilere müzik öğretmenlerince nota ve enstrümanlarla ilgili teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Öğrencilerin yeteneklerinin öne çıkarıldığı, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlandığı atölyede, öğrencilerden oluşturulan "Hayal Evi Ses Topluluğu" isimli koro da müzik faaliyetleri yürütüyor.

- "Çocuklarımızın sanat ve müziğe ilgileri artacak"

Kaymakam Ayyıldız, AA muhabirine, ilçede birçok enstrümanın bulunduğu güzel atölye oluşturduklarını söyledi. Her alanda verilen eğitimlerle öğrencilerin gelişimine katkı sağladıklarını belirten Ayyıldız, "Burada çocuklarımız müzik eğitimi alıyor. Amacımız, çocukların varsa enstrümana ilgisi, merakı, bunu gün yüzüne çıkarmak. Bazen çocuklarımızın yetenekleri olabiliyor ama imkan bulamayınca bunu gösteremiyorlar. Bir çocuğun dahi müzik yeteneğini atölyede keşfedebiliyorsak bizim için büyük mutluluktur." dedi. Ayyıldız, atölyedeki eğitimlerle çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak sanata yöneleceğini ifade ederek, şunları kaydetti: "İnşallah ilçemizdeki bütün çocuklar bu sınıfımızdan faydalanacak. Öğrencilerin yeteneklerini, buradaki enstrümanları kullanarak göreceğiz. Çocuklarımızın teknoloji bağımlılığından kurtulup sanat ve müziğe ilgileri artacak. İlçemizde daha önce müzik atölyesi yoktu. Çocuklarımızın müzik merakı vardı. Öğretmenimiz öğrencilerden koro oluşturdu. Bahçede veya boş sınıfta bir enstrümanla çalışmalarını yürütüyorlardı. Biz de bu durumu görerek böyle bir müzik atölyesi kurduk."