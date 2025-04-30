Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta öğrenciler TKDK desteğiyle kurulan atölyede müzikle buluşuyor

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Varto ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurulan atölyeye gelen öğrenciler, uygulamalı derslerle müziğin inceliklerini öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta öğrenciler TKDK desteğiyle kurulan atölyede müzikle buluşuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Varto ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurulan atölyeye gelen öğrenciler, uygulamalı derslerle müziğin inceliklerini öğreniyor.

        Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, kültürel, sanatsal ve mesleki eğitimlerle gençlerin donanımını artırmak ve müziğe ilgili olanların yeteneklerini keşfetmek amacıyla atölye kurulması için çalışma başlattı.

        TKDK'den alınan destekle Hürriyet İlkokulu'nda kullanılmayan bir sınıf, içinde tüm enstrüman ve materyallerin olduğu tam donanımlı müzik atölyesine dönüştürüldü.

        Her gün farklı okullardan gelerek atölyedeki eğitimlere dahil edilen öğrencilere müzik öğretmenlerince nota ve enstrümanlarla ilgili teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

        Öğrencilerin yeteneklerinin öne çıkarıldığı, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlandığı atölyede, öğrencilerden oluşturulan "Hayal Evi Ses Topluluğu" isimli koro da müzik faaliyetleri yürütüyor.

        - "Çocuklarımızın sanat ve müziğe ilgileri artacak"

        Kaymakam Ayyıldız, AA muhabirine, ilçede birçok enstrümanın bulunduğu güzel atölye oluşturduklarını söyledi.

        Her alanda verilen eğitimlerle öğrencilerin gelişimine katkı sağladıklarını belirten Ayyıldız, "Burada çocuklarımız müzik eğitimi alıyor. Amacımız, çocukların varsa enstrümana ilgisi, merakı, bunu gün yüzüne çıkarmak. Bazen çocuklarımızın yetenekleri olabiliyor ama imkan bulamayınca bunu gösteremiyorlar. Bir çocuğun dahi müzik yeteneğini atölyede keşfedebiliyorsak bizim için büyük mutluluktur." dedi.

        Ayyıldız, atölyedeki eğitimlerle çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak sanata yöneleceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "İnşallah ilçemizdeki bütün çocuklar bu sınıfımızdan faydalanacak. Öğrencilerin yeteneklerini, buradaki enstrümanları kullanarak göreceğiz. Çocuklarımızın teknoloji bağımlılığından kurtulup sanat ve müziğe ilgileri artacak. İlçemizde daha önce müzik atölyesi yoktu. Çocuklarımızın müzik merakı vardı. Öğretmenimiz öğrencilerden koro oluşturdu. Bahçede veya boş sınıfta bir enstrümanla çalışmalarını yürütüyorlardı. Biz de bu durumu görerek böyle bir müzik atölyesi kurduk."

        Sınıf Öğretmeni Sibel Barış ise atölyenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Okula çok güzel müzik atölyesi kuruldu. Her öğrenciye hitap edecek enstrümanlara sahibiz. Çocuklarımız çok mutlu oldu, burada çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerin yoğun ilgisi var." diye konuştu.

        - "Burada huzur buluyorum"

        Öğrenci Mine Şahin de "Atölyeye gelerek eğitim alıyorum. Enstrüman çaldığımda çok mutlu oluyorum. Burada huzur buluyorum. Müzikle ilgilenirken mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

        Aldığı eğitimle koroya dahil olan öğrenci Beyzanur Demir ise "Müzik atölyemiz yokken koro çalışmalarını dışarıda yapıyorduk. Bize müzik atölyesi yaptırdığı için Kaymakamımıza çok teşekkür ederim. Şimdi koro çalışmalarını atölyede yapıyoruz. Burada arkadaşlarla huzurlu ve mutlu zaman geçiriyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Yemin etti
        Yemin etti
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına

        Benzer Haberler

        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        TÜGVA'dan çocuklara pizza ikramı
        TÜGVA'dan çocuklara pizza ikramı
        Muş Valisi Çakır'dan, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü...
        Muş Valisi Çakır'dan, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü...
        Bulanık'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı
        Bulanık'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, hastane çalışanlarıyla bir ara geldi
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, hastane çalışanlarıyla bir ara geldi
        Malazgirt Kaymakamı Koşansu, sporcuları ağırladı
        Malazgirt Kaymakamı Koşansu, sporcuları ağırladı