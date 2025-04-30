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        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:55 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:26
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        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
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        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne babalar, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

        Ayten Koçhan, gazetecilere, 9 yıldır haber alamadığı oğlu için eyleme katıldığını söyledi.

        Çocuklarına kavuşmanın hayalini kurduklarını belirten Koçhan, "DEM Parti ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Evlat hasretine dayanamıyoruz. 9 senedir evlat hasretiyle yaşıyorum. Evlatlarımızın, ciğerlerimizin peşindeyiz. Oğlum, beni duyuyorsan, görüyorsan dön." dedi.

        Oğlu için eyleme katılan Halit Altun ise "Onlardan çocuklarımızı istiyoruz. Kanımızın son damlasına kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bütün dünya duysun. Oğlum Muhsin, vatanınıza, memleketinize dönün. Bu insanların bize faydası olmaz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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