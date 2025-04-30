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        Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

        Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:38
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        Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
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        Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajının okunduğu törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un, 108 yıl önce vatan sevgisiyle, imanla ve azimle verilen büyük bir mücadelenin sonucunda düşman işgalinden kurtarılmasının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Ecdadın canı pahasına koruduğu vatanın her karışının, bir destanın, direnişin, zaferin izlerini taşıdığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Bu anlamlı günde, yalnızca bir şehrin değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışını, tarihe yön veren bir kararlılığın ve milletimizin esareti reddeden asil ruhunun bir kez daha tecelli edişini anıyoruz. Anadolu'yu bizlere vatan kılan ve 1071'de tarihin akışını değiştiren Malazgirt Zaferi, işte bu topraklarda, bu dağların gölgesinde, bu ovaların bağrında yazılmıştır. Sultan Alparslan ve onun kutlu ordusu, burada sadece bir zafer değil, bir yurt inşa etmiştir. Muş, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyet'e uzanan şanlı yürüyüşte hep merkez olmuş, direnişin ve dirilişin simgesi haline gelmiştir."

        Tarihin en zor dönemlerinden biri olan Birinci Dünya Savaşı yıllarında Muş'un da büyük acıların ve zorlukların merkezinde yer aldığını ifade eden Çakır, milletin tarih boyunca hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini, onuru, haysiyeti ve bağımsızlığı uğruna büyük bedeller ödediğini, gerektiğinde canını verdiğini ama boyun eğmediğini vurguladı.

        Muş'un 30 Nisan 1917'de yeniden hürriyetine kavuşmasının da bu inancın, bu sarsılmaz iradenin, bu toprağın insanında var olan asil ruhun en açık göstergesi olduğunu ifade eden Çakır, şöyle devam etti:

        "Bugün, o büyük mücadeleyi anarken yalnızca geçmişimizi değil, bugünümüzü ve yarınlarımızı da düşünmeliyiz. Ülkemiz, Cumhuriyet'imizin temelinde yatan azim ve inançla pek çok alanda gelişimini sürdürmektedir. Eğitimden sağlığa, bilimden sanata kadar ortaya konan çabalar, milletimizin kararlılığıyla her geçen gün daha da güçlenmektedir. Yerli üretimden teknolojiye kadar atılan her adım, geleceğe duyulan inancın bir tezahürüdür. Geleceğimizi şekillendiren gençlerimiz, kültürden sanata, spordan bilime kadar pek çok alanda umut verici başarılar elde etmekte ve bu güzel ülkenin yarınlarını aydınlatmaktadır. Tüm bu gelişmelerin temelinde, milletçe omuz omuza vererek gösterdiğimiz birlik ve beraberlik duygusu yer almaktadır. Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü kutluyor, bu aziz vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

        Daha sonra müzik dinletisinin sunulduğu törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kortej yürüyüşüyle son bulan programa, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Vali Yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa ve Tahir Yılmaz, gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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