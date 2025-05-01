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        Muş Valisi Çakır'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:49 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:49
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        Muş Valisi Çakır'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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        MUŞ-Muş Valisi Avni Çakır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çakır, mesajında, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı bir inancın ve kültürün mensupları olarak, insana değer veren, çalışmayı ibadet bilen bir anlayışla, alın teriyle helal kazancın peşinde olan tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

        Ülkenin her karış toprağında, gece gündüz demeden çalışan işçilerin emeğinin ve fedakarlığının, milletin istikbali, devletin bekası ve toplumun refahı için atılan her sağlam adımın temel taşı olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

        "Güçlü ve söz sahibi bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerleyen ülkemizin yükselen bu yolculuğunda, emekçilerimizin alın teri, kararlılığı ve özverisi en büyük itici güçlerden biridir. Unutmamalıyız ki bir toplumun gerçek gücü, insanının emeğine ve üretme azmine verdiği değerle ölçülür. Bu nedenle, emeğiyle hayatı inşa eden, çalışkanlığıyla yarınlara umut olan her emekçimizin hakkını gözetmek, çalışma şartlarını iyileştirmek ve sosyal adaleti sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumlulukla atılan her adım, ülkemizi daha adil, daha güçlü ve daha müreffeh bir geleceğe taşıyacaktır."

        Muş'ta da işçisiyle, işvereniyle, kamu kurumlarıyla ve tüm sivil toplum paydaşlarıyla örnek bir dayanışma içinde sürdürülen huzurlu ve verimli çalışma ortamının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Çakır, şöyle devam etti:

        "Bu ortak iradenin korunması ve geliştirilmesi noktasında katkı sunan tüm hemşerilerimize gönülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki birlikte hareket ederek, emek ve üretim odaklı bir kalkınma modelini daha da güçlendireceğiz. Bin yıllık devlet aklını çağın gerekleriyle harmanlayarak Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü yarınlara taşıyan, üretkenliğiyle ülkemize değer katan tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün tüm çalışanlarımıza sağlık, esenlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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