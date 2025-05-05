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        Muş'ta çöken toprak damın altında kalan kadın öldü, eşi yaralandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde toprak damı çöken evde yaşayan kadın öldü, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 20:46 Güncelleme: 05.05.2025 - 20:46
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        Muş'ta çöken toprak damın altında kalan kadın öldü, eşi yaralandı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde toprak damı çöken evde yaşayan kadın öldü, eşi yaralandı.

        İlçeye bağlı Gülçimen köyünde Ataç ailesine ait evin toprak damı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri sevk edildi.

        Çöküntünün altında kalan 85 yaşındaki Zeynep Ataç hayatını kaybetti, 87 yaşındaki eşi Kadir Ataç hafif yaralandı.

        Ataç'ın cenazesi, Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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