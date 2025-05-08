Rektör Alican'ın kaleme aldığı "Meryem" sahnede Gazze'deki dramı anlatacak

İBRAHİM YALDIZ - Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'ın Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için kaleme aldığı "Meryem" adlı tiyatro oyunu 9 Mayıs'ta sahnelenecek.

Prof. Dr. Alican, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına yazdığı tiyatro oyununu tamamladı.

Gazze'deki insanlık dramının konu edildiği "Meryem" isimli tiyatro oyunu, "2. Tiyatro Günleri" etkinlikleri kapsamında, 9 Mayıs'ta 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk kez seyirciyle buluşacak.

İsrail, Türk ve Filistinli üç kadının hikayesi üzerinden barış ve kardeşlik mesajlarının verileceği oyunda, Gazze'deki insanlık trajedisi sanat aracılığıyla izleyiciye aktarılacak.

- "Gelenler hayal kırıklığına uğramayacak"

Alican, AA muhabirine, Filistin ve Gazze'de yaşananlara duyarsız kalmadıklarını, sürekli çeşitli etkinliklerle İsrail'in saldırılarını protesto ettiklerini söyledi.

Edebiyatla uğraştığını, yazdığı öykülerinin çeşitli yerlerde yayımlandığını belirten Alican, "Meryem isimli oyunumuz, cuma ilk gösterimiyle daha sonra pazar da özel gösterimiyle 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde gösterime sunulacak. Sadece Muş'ta yaşayan vatandaşlarımızı değil çevre illerdeki vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Eminim, gelenler hayal kırıklığına uğramayacak." diye konuştu.

Herkesin Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı duyarlı olması gerektiğini ifade eden Alican, şunları kaydetti:

"Gazze ve Filistin, hassas olduğumuz bir konu. Danışmanlarımla oturup Filistin ve Gazze'de yaşayanlarla alakalı bir oyun sergilenmesi gerektiğini düşündük. Özellikle son iki yılda bölgede yaşanan dramla alakalı fazla tiyatro oyununun olmadığını gördük. Dolayısıyla biz yazalım, biz oynayalım istedik. Meryem oyunumuzda, 3 kadın üzerinden Filistin'de ve Gazze'de yaşanan dramı ele alıyoruz. Konu, bir Yahudi (İsrailli), bir Türk ve bir Filistinli kadın üzerinden anlatılıyor. En nihayetinde ortaya ortak bir barış, kardeşlik ve dostluk düşüncesi konulmaya çalışılıyor."